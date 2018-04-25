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Еврокомиссия планирует вспомнить об информационной войне России в новом заявлении - СМИ

Киев • УНН

 • 9296 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Европейская комиссия в своем новом заявлении намерена отдельно упомянуть Россию из-за информационной войны, которую ведет Москва. Евросоюз проводит кампанию против дезинформации в интернете, которую считает угрозой европейской безопасности, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Еврокомиссия планирует вспомнить об информационной войне России в новом заявлении - СМИ

Как пишет издание, в проекте заявления говорится, что “масштабные кампании по дезинформации в интернете широко используются рядом внутренних и иностранных игроков, чтобы посеять недоверие и создать социальное напряжение с серьезными потенциальными последствиями для нашей безопасности”.

“Например, военная доктрина России открыто признает информационную войну как одну из своих главных сфер”, — говорится в документе Еврокомиссии, который должен быть опубликован 26 апреля.

Как сообщили “Радио Свобода” несколько источников, знакомых с проектом документа, но не уполномоченных публично его обсуждать, сначала высокий представитель ЕС по иностранным делам Могерини была против того, чтобы выделять в документе какую-то страну. Однако, по настоянию некоторых комиссаров с ЕК, в раздел о дезинформации включили упоминание о России. Основанием для этого стали многочисленные сообщения о возможном вмешательстве Москвы в иностранные выборы, российские “фабрики троллей” и кибератаки.

Предварительный доклад о дезинформации, который Еврокомиссия выдала в марте, не содержит упоминаний конкретных стран.

В новом документе также говорится о создании “европейского подхода для борьбы с дезинформацией”.

Среди предложений — создать независимую европейскую сеть по проверке фактов, договориться о совместных методах работы, обмениваться лучшими подходами и достичь “как можно лучшего покрытия по всему ЕС”.

Еврокомиссия также планирует создать “безопасную европейскую онлайн-платформу”, которая поможет бороться с дезинформацией.

Напомним, ПАСЕ единогласно приняла украинскую резолюцию по противодействию российской пропаганде.

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