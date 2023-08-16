Єврокомісія перерахує на програми для України та Молдови 135 мільйонів євро, які призначалися для рф та білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Європейська комісія вирішила перерахувати 135 мільйонів євро, які спочатку були заплановані для програм Interreg NEXT з росією та білоруссю на 2021-2027 роки, на програми Interreg з Україною та Молдовою, інформує УНН з посиланням на Єврокомісію.
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Європейська Комісія вирішила перерозподілити 135 мільйонів євро, які спочатку були заплановані для програм Interreg з росією та білоруссю, на програми Interreg з Україною та Молдовою. Це фінансування можна використовувати для підтримки ряду заходів, зокрема:
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- Розвиток транскордонних транспортних сполучень
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- Покращення медичних послуг
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- Сприяння освіті та дослідженням
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- Запровадження схем соціальної інтеграції
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- Зміцнення інституційної спроможності органів державної влади України та Молдови
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- Перерозподіл фінансування є відповіддю на російську агресію проти України та її союзника Білорусі. Це також є способом зміцнити співпрацю між ЄС та Україною, Молдовою та країнами Балтії.
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Комісія також вирішила, що регіони Фінляндії, Естонії, Латвії та Польщі, які мали брати участь у програмах співпраці з росією та білоруссю, можуть брати участь в інших існуючих програмах Interreg. Це дасть їм можливість продовжувати співпрацювати зі своїми сусідами з цих країн.
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