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Єврокомісія перерахує на програми для України та Молдови 135 мільйонів євро, які призначалися для рф та білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Європейська комісія вирішила перерахувати 135 мільйонів євро, які спочатку були заплановані для програм Interreg NEXT з росією та білоруссю на 2021-2027 роки, на програми Interreg з Україною та Молдовою, інформує УНН з посиланням на Єврокомісію. 

Деталі

Європейська Комісія вирішила перерозподілити 135 мільйонів євро, які спочатку були заплановані для програм Interreg з росією та білоруссю, на програми Interreg з Україною та Молдовою. Це фінансування можна використовувати для підтримки ряду заходів, зокрема:

  • Розвиток транскордонних транспортних сполучень
  • Покращення медичних послуг
  • Сприяння освіті та дослідженням
  • Запровадження схем соціальної інтеграції
  • Зміцнення інституційної спроможності органів державної влади України та Молдови
  • Перерозподіл фінансування є відповіддю на російську агресію проти України та її союзника Білорусі. Це також є способом зміцнити співпрацю між ЄС та Україною, Молдовою та країнами Балтії.

Комісія також вирішила, що регіони Фінляндії, Естонії, Латвії та Польщі, які мали брати участь у програмах співпраці з росією та білоруссю, можуть брати участь в інших існуючих програмах Interreg. Це дасть їм можливість продовжувати співпрацювати зі своїми сусідами з цих країн.

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