Єврокомісія оприлюднила шість вимог до України у звіті щодо призупинення безвізy

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 27452 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 68835 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 79699 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 75297 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 103581 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 74618 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 84177 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96320 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88220 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 191816 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.9м/с
73%
Популярнi новини

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 9642 перегляди

Паліса: Перемир'я з росією можливе, але лише короткострокове

12 квітня, 20:36 • 5598 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 11966 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 12236 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 18201 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 79703 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 191819 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 345374 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 280319 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 389849 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15966 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 14530 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 75299 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21808 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26849 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Єврокомісія оприлюднила шість вимог до України у звіті щодо призупинення безвізy

Київ • УНН

 • 17529 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Україна відповідає вимогам для продовження роботи безвізового режиму, проте слід забезпечити повну реалізацію проведення реформ та забезпечити захист антикорупційних заходів. Про це сказано у звіті, оприлюдненому сьогодні Єврокомісією, з питань механізму припинення безвізових режимів, передає УНН з посиланням на прес-службу ЄК.

Єврокомісія оприлюднила шість вимог до України у звіті щодо призупинення безвізy

“Загалом, головні вимоги візової лібералізації продовжують виконуватись. Проте, з огляду на останні події, що відбулись (в Україні), необхідно негайно вжити заходів, щоб забезпечити повне здійснення та стійкість минулих реформ, зокрема щодо рівня показника боротьби з корупцією”, — зазначили в Комісії.

У звіті згадали, зокрема, конфлікти, які виникали в сфері боротьби з корупцією в Україні за останні декілька місяців. Окрім того, Комісія вказала на високий рівень контрабанди наркотиків та тютюну, а кіберзагрози та нелегальну торгівлю зброєю в країні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єврокомісар запевнив, що ЄС не скасовуватиме безвіз для України

Єврокомісія рекомендувала вдосконалити декілька напрямків для “подальшої лібрелазації” безвізу. Серед них:

• Підвищити співпрацю з відповідними агентствами ЄС для запобігання ризиків, пов’язаних з нелегальною міграцією,

• Сприяти цільовим інформаційним кампаніям, які уточнюють права та обов’язки, пов’язані з безвізовим проїздом,

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Півроку безвізу: українці їздять до ЄС на 15% більше

• Забезпечити незалежність, дієвість та стійкість антикорупційної інституційної структури, зокрема шляхом створення незалежного та спеціалізованого високого антикорупційного суду відповідно до висновку Венеціанської комісії та українського законодавства. Паралельно, необхідно забезпечити та посилити незалежність та спроможність НАБУ та САП, та зупинити поточні тенденції, що підривають їх роботу.

• Невідкладно відновити авторитет НАЗК та створити ефективну систему перевірки декларування активів, в тому числі за допомогою автоматичної верифікації для перевірки з прямим та автоматичним доступом до державних баз даних та реєстрів;

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Півроку безвізу: кордон спрощено перетнули 355 тис. українців

• Скасувати поправки, що розширюють сферу зобов’язань з декларування активів декларантів громадянського суспільства і забезпечити, щоб громадянське суспільство могло грати свою роль без невиправданих перешкод і втручання;

• активізувати зусилля по боротьбі з організованою злочинністю, в тому числі шляхом виділення достатніх ресурсів національній поліції, введення чіткого розмежування компетенцій і поліпшення співпраці між правоохоронними органами.

“Зважаючи на останні події, Україна має вжити негайних заходів для захисту антикорупційних заходів, запроваджених шляхом попередніх реформ, і забезпечити подальший прогрес”, — зазначили в звіті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,614.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,609.21