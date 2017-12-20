Єврокомісія оприлюднила шість вимог до України у звіті щодо призупинення безвізy
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Україна відповідає вимогам для продовження роботи безвізового режиму, проте слід забезпечити повну реалізацію проведення реформ та забезпечити захист антикорупційних заходів. Про це сказано у звіті, оприлюдненому сьогодні Єврокомісією, з питань механізму припинення безвізових режимів, передає УНН з посиланням на прес-службу ЄК.
“Загалом, головні вимоги візової лібералізації продовжують виконуватись. Проте, з огляду на останні події, що відбулись (в Україні), необхідно негайно вжити заходів, щоб забезпечити повне здійснення та стійкість минулих реформ, зокрема щодо рівня показника боротьби з корупцією”, — зазначили в Комісії.
У звіті згадали, зокрема, конфлікти, які виникали в сфері боротьби з корупцією в Україні за останні декілька місяців. Окрім того, Комісія вказала на високий рівень контрабанди наркотиків та тютюну, а кіберзагрози та нелегальну торгівлю зброєю в країні.
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Єврокомісія рекомендувала вдосконалити декілька напрямків для “подальшої лібрелазації” безвізу. Серед них:
• Підвищити співпрацю з відповідними агентствами ЄС для запобігання ризиків, пов’язаних з нелегальною міграцією,
• Сприяти цільовим інформаційним кампаніям, які уточнюють права та обов’язки, пов’язані з безвізовим проїздом,
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• Забезпечити незалежність, дієвість та стійкість антикорупційної інституційної структури, зокрема шляхом створення незалежного та спеціалізованого високого антикорупційного суду відповідно до висновку Венеціанської комісії та українського законодавства. Паралельно, необхідно забезпечити та посилити незалежність та спроможність НАБУ та САП, та зупинити поточні тенденції, що підривають їх роботу.
• Невідкладно відновити авторитет НАЗК та створити ефективну систему перевірки декларування активів, в тому числі за допомогою автоматичної верифікації для перевірки з прямим та автоматичним доступом до державних баз даних та реєстрів;
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• Скасувати поправки, що розширюють сферу зобов’язань з декларування активів декларантів громадянського суспільства і забезпечити, щоб громадянське суспільство могло грати свою роль без невиправданих перешкод і втручання;
• активізувати зусилля по боротьбі з організованою злочинністю, в тому числі шляхом виділення достатніх ресурсів національній поліції, введення чіткого розмежування компетенцій і поліпшення співпраці між правоохоронними органами.
“Зважаючи на останні події, Україна має вжити негайних заходів для захисту антикорупційних заходів, запроваджених шляхом попередніх реформ, і забезпечити подальший прогрес”, — зазначили в звіті.