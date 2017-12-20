Еврокомиссия обнародовала шесть требований к Украине в отчете о приостановлении безвиза

"В общем, главные требования визовой либерализации продолжают выполняться. Однако, учитывая последние события, произошедшие (в Украине), необходимо немедленно принять меры, чтобы обеспечить полное осуществление и устойчивость прошлых реформ, в частности по уровню показателя борьбы с коррупцией ", - отметили в Комиссии.

В отчете вспомнили, в частности, конфликты, возникающие в сфере борьбы с коррупцией в Украине за последние несколько месяцев. Кроме того, Комиссия отметила высокий уровень контрабанды наркотиков и табака, а киберугрозы и нелегальную торговлю оружием в стране.

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Еврокомиссия рекомендовала усовершенствовать несколько направлений для "дальнейшей либрелазации" безвизовых. Среди них:

• Повысить сотрудничество с соответствующими агентствами ЕС для предотвращения рисков, связанных с нелегальной миграцией,

• Способствовать целевым информационным кампаниям, которые уточняют права и обязанности, связанные с безвизовым проездом,

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• Обеспечить независимость, действенность и устойчивость антикоррупционной институциональной структуры, в частности путем создания независимого и специализированного высокого антикоррупционного суда в соответствии с заключением Венецианской комиссии и украинского законодательства. Параллельно, необходимо обеспечить и усилить независимость и способность НАБУ и САП, и остановить текущие тенденции, подрывающие их работу.

• Безотлагательно восстановить авторитет Назка и создать эффективную систему проверки декларирования активов, в том числе с помощью автоматической верификации для проверки с прямым и автоматическим доступом к государственным базам данных и реестров;

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• Отменить поправки, расширяющие сферу обязательств по декларированию активов декларантов гражданского общества и, чтобы гражданское общество могло играть свою роль без неоправданных препятствий и вмешательства

• активизировать усилия по борьбе с организованной преступностью, в том числе путем выделения достаточных ресурсов национальной полиции, введение четкого разграничения компетенций и улучшения сотрудничества между правоохранительными органами.

"Учитывая последние события, Украина должна принять немедленные меры для защиты антикоррупционных мер, введенных путем предварительных реформ, и обеспечить дальнейший прогресс", - отметили в отчете.