Єврокомісія має збільшити фінансування кібербезпеки - євродепутат
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Єврокомісія має краще фінансувати заходи і дослідження з кібербезпеки. Про це у середу на вечірньому пленарному засіданні ПА Євронест заявив депутат Європарламенту Яромир Штетина, передає кореспондент УНН.
За його словами, цифрові загрози розвиваються дуже швидко.
"Фактично кібератаки відбуваються кожного дня, з 2015 року їхня кількість зросла на 300%», - сказав Я.Штетина.
На його думку, кібербезпека повинна бути ключовим пріоритетом і в ЄС, і в країнах Східного партнерства.
"Єврокомісія має підвищувати фінансування заходів і досліджень із кібербезпеки", - заявив євродепутат.
Як повідомляв УНН, у ЄС запропонували створити бригаду кібероборони.