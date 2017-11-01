Єврокомісія має збільшити фінансування кібербезпеки - євродепутат

За його словами, цифрові загрози розвиваються дуже швидко.

"Фактично кібератаки відбуваються кожного дня, з 2015 року їхня кількість зросла на 300%», - сказав Я.Штетина.

На його думку, кібербезпека повинна бути ключовим пріоритетом і в ЄС, і в країнах Східного партнерства.

"Єврокомісія має підвищувати фінансування заходів і досліджень із кібербезпеки", - заявив євродепутат.

Як повідомляв УНН, у ЄС запропонували створити бригаду кібероборони.