Евродепутат выступил за увеличение финансирования кибербезопасности

По его словам, цифровые угрозы развиваются очень быстро.

"Фактически кибератаки происходят каждый день, с 2015 года их количество выросло на 300%", - сказал Я.Штетина.

По его мнению, кибербезопасность должна быть ключевым приоритетом и в ЕС, и в странах Восточного партнерства.

"Еврокомиссия повышать финансирование мероприятий и исследований по кибербезопасности", - заявил евродепутат.

Как сообщал УНН, в ЕС предложили создать бригаду киберобороны.