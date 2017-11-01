Евродепутат выступил за увеличение финансирования кибербезопасности

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 9627 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 70683 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135985 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109587 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111789 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109411 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101899 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106252 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102953 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148687 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Евродепутат выступил за увеличение финансирования кибербезопасности

Евродепутат выступил за увеличение финансирования кибербезопасности

Киев  •  УНН

 • 10976 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Еврокомиссия лучше финансировать мероприятия и исследования по кибербезопасности. Об этом в среду на вечернем пленарном заседании ПА Евронест заявил депутат Европарламента Яромир Штетина, передает корреспондент УНН.

По его словам, цифровые угрозы развиваются очень быстро.

"Фактически кибератаки происходят каждый день, с 2015 года их количество выросло на 300%", - сказал Я.Штетина.

По его мнению, кибербезопасность должна быть ключевым приоритетом и в ЕС, и в странах Восточного партнерства.

"Еврокомиссия повышать финансирование мероприятий и исследований по кибербезопасности", - заявил евродепутат.

Как сообщал УНН, в ЕС предложили создать бригаду киберобороны.

Украинские Национальные Новости

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