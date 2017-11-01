Евродепутат выступил за увеличение финансирования кибербезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Еврокомиссия лучше финансировать мероприятия и исследования по кибербезопасности. Об этом в среду на вечернем пленарном заседании ПА Евронест заявил депутат Европарламента Яромир Штетина, передает корреспондент УНН.
По его словам, цифровые угрозы развиваются очень быстро.
"Фактически кибератаки происходят каждый день, с 2015 года их количество выросло на 300%", - сказал Я.Штетина.
По его мнению, кибербезопасность должна быть ключевым приоритетом и в ЕС, и в странах Восточного партнерства.
"Еврокомиссия повышать финансирование мероприятий и исследований по кибербезопасности", - заявил евродепутат.
Как сообщал УНН, в ЕС предложили создать бригаду киберобороны.