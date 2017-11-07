Єврокомісія має намір запропонувати поправки до законодавства ЄС через "Північний потік-2"

"Протистояння в Євросоюзі через газопровід "Північний потік-2" на цьому тижні обіцяє вийти на новий рівень. Поки про долю проекту сперечаються країни, що є його прихильниками і противниками. У свою чергу Єврокомісія (ЄК) хоче взяти участь в переговорах по газопроводу, по якому російський газ планується постачати до Німеччини і далі в інші європейські країни. Для цього ЄК в середу, 8 листопада, планує затвердити пропозицію про зміну законодавства ЄС", - про це DW повідомили два джерела в Єврокомісії.

Як повідомляв УНН, ЄС прийме пакет заходів, щоб убезпечитися від відключень російського газу з 2018 року.