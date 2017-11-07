Еврокомиссия намерена предложить поправки в законодательство ЕС из-за "Северного потока-2"

"Противостояние в Евросоюзе из-за газопровода "Северный поток-2" на этой неделе обещает выйти на новый уровень. Пока о судьбе проекта спорят страны, являющиеся его сторонниками и противниками. В свою очередь Еврокомиссия (ЕК) хочет принять участие в переговорах по газопроводу, по которому российский газ планируется поставлять в Германию и далее в другие европейские страны. Для этого ЕК в среду, 8 ноября, планирует утвердить предложение об изменении законодательства ЕС", - об этом DW сообщили два источника в Еврокомиссии.

Как сообщал УНН, ЕС примет пакет мер, чтобы обезопаситься от отключений российского газа с 2018 года.