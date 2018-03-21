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Єврокомісія має намір покрити територію ЄС безкоштовним WiFi

Єврокомісія має намір покрити територію ЄС безкоштовним WiFi

Київ • УНН

 • 9984 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Єврокомісія у вівторок запустила інтернет-портал програми WiFi4EU, спрямований на те, щоб покрити всю Європу безкоштовним бездротовим інтернетом. Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії, передає УНН.

На сьогодні муніципалітетам у всій Європі пропонується зареєструватися для участі в конкурсі, в рамках якого можна подати заявку на отримання фінансової підтримки ЄС у створенні WiFi.

Програма WiFi4EU пропонує ваучери вартістю 15 тисяч євро для створення точок безкоштовного WiFi в громадських місцях: бібліотеках, музеях, парках, на площах тощо.

За словами глави Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, ініціатива WiFi4EU спрямована "забезпечити безкоштовний бездротовий доступ в Інтернет у кожному європейському місті та селі до 2020 року".

На раціоналізацію програми в бюджеті Євросоюзу до 2020 року передбачено 120 мільйонів євро, що дозволить встановити точки безкоштовного WiFi в 8 тис. самоврядуваннях у всіх державах-членах ЄС, а також Норвегії та Ісландії.

Реєстрація для участі муніципалітетів у програмі завершилась 20 березня 2018 року, подання заявок почнеться у середині травня. У рамках першого етапу будуть виділені 1000 WiFi4EU ваучерів по 15 тисяч євро кожен.

Кожна країна, яка візьме участь в програмі, отримає мінімум 15 ваучерів. У найближчі два роки будуть проведені ще чотири конкурси в рамках проекту WiFi4EU.

Як повідомляв УНН, в усьому комунальному наземному транспорті Києва пообіцяли безплатний Wi-Fi.

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