Еврокомиссия намерена покрыть территорию ЕС бесплатным WiFi

КИЕВ. 21 марта. УНН. Еврокомиссия во вторник запустила интернет-портал программы WiFi4EU, направленный на то, чтобы покрыть всю Европу бесплатным беспроводным интернетом. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии, передает УНН.