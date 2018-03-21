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Еврокомиссия намерена покрыть территорию ЕС бесплатным WiFi

Еврокомиссия намерена покрыть территорию ЕС бесплатным WiFi

Киев  •  УНН

 • 9984 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Еврокомиссия во вторник запустила интернет-портал программы WiFi4EU, направленный на то, чтобы покрыть всю Европу бесплатным беспроводным интернетом. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии, передает УНН.

На сегодня муниципалитетам во всей Европе предлагается зарегистрироваться для участия в конкурсе, в рамках которого можно подать заявку на получение финансовой поддержки ЕС в создании WiFi.

Программа WiFi4EU предлагает ваучеры стоимостью 15 тысяч евро для создания точек бесплатного WiFi в общественных местах: библиотеках, музеях, парках, на площадях и тому подобное.

По словам главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, инициатива WiFi4EU направлена на то, чтобы ​​"обеспечить бесплатный беспроводной доступ в Интернет в каждом европейском городе и селе до 2020 года".

На рационализацию программы в бюджете Евросоюза до 2020 года предусмотрено 120 млн евро, что позволит установить точки бесплатного WiFi в 8 тыс. самоуправлений во всех государствах-членах ЕС, а также Норвегии и Исландии.

Регистрация для участия муниципалитетов в программе завершилась 20 марта 2018 года, подача заявок начнется в середине мая. В рамках первого этапа будут выделены 1000 WiFi4EU ваучеров по 15 тысяч евро каждый.

Каждая страна, которая примет участие в программе, получит минимум 15 ваучеров. В ближайшие два года будут проведены еще четыре конкурса в рамках проекта WiFi4EU.

Как сообщал УНН, во всем коммунальном наземном транспорте Киева пообещали бесплатный Wi-Fi.

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