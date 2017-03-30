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Єврокомісія хоче повністю заборонити використання небезпечних пестицидів

Єврокомісія хоче повністю заборонити використання небезпечних пестицидів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Європейська комісія планує ввести повну заборону на спірні засоби захисту рослин, які завдають шкоди бджолам. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung, передає УНН.

Повідомляється, що йдеться про групу так званих неонікотиноїдів, які входять до складу практично всіх найбільш поширених інсектицидів.

У той же час в прес-службі Єврокомісії відзначають, що наразі пропозиція перебуває лише на стадії розробки.

При цьому повідомляється, що повна заборона також передбачає невикористання таких засобів для боротьби з комахами як на відкритому повітрі, так і в теплицях.

Нагадаємо, в Україні від пестицидів страждають не тільки бджоли, але і люди.

Наприклад, в Херсонській області не можуть знайти зниклі 180 бочок з непридатними пестицидами. Бочки стояли на відкритій місцевості, без відповідного огородження і попереджувальних знаків. При цьому інші пестициди, а це близько 20 бочок, теж не було перезатарено.

Небезпечні пестициди не можуть перезатарити і в Сумській області. Жителі сіл Синівка, Московське і Саї Липоводолинського району Сумської області вже 8 років страждають від звалища небезпечних відходів. Отруйні хімікати розміщені поблизу житлових будинків, наражаючи на небезпеку життя людей.

У Дніпропетровській області через брак коштів на утилізацію виявлений отрутомогильник з небезпечними пестицидами засипали знову землею.

Джуринський отрутомогильник у Вінницькій області вже давно став джерелом хвороб та отруєння серед місцевих жителів.

Як повідомляв УНН, за даними ООН, пестициди викликають хворобу Паркінсона і безпліддя.

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