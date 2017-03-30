Еврокомиссия хочет полностью запретить использование опасных пестицидов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Европейская комиссия планирует ввести полный запрет спорных средств защиты растений, которые наносят вред пчелам. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung, передает УНН.
Сообщается, что речь идет о группе так называемых неоникотиноидах, которые входят в состав практически всех наиболее применяемых инсектицидов.
В то же время в пресс-службе Еврокомиссии отмечают, что на данный момент предложение находится лишь на стадии разработки.
При этом сообщается, что полный запрет также подразумевает неиспользование таких средств для борьбы с насекомыми как на открытом воздухе, так и в теплицах.
Напомним, в Украине от пестицидов страдают не только пчелы, но и люди.
К примеру, в Херсонской области не могут найти пропавшие 180 бочек с непригодными пестицидами. Бочки стояли на открытой местности, без соответствующего ограждения и предупредительных знаков. При этом остальные пестициды, а это около 20 бочек, также не перезатарены.
Непригодные пестициды не могут перезатарить и в Сумской области. Жители сел Синевка, Московское и Саи Липоводолинского района Сумской области уже 8 лет страдают от свалки опасных отходов. Ядовитые химикаты размещены близь жилых домов, подвергая опасности жизни людей.
В Днепропетровской области из-за нехватки средств на утилизацию обнаруженный ядомогильник с непригодными пестицидами засыпали вновь землей.
Джуринский ядомогильник в Винницкой области уже давно стал источником болезней и отравления среди местных жителей.
Как сообщал УНН, по данным ООН, пестициды вызывают болезнь Паркинсона и бесплодия.