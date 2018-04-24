Єврокомісія інвестувала понад 50 млн євро в боротьбу з АЧС і більше не має наміру

КИЇВ. 24 квітня. УНН. З 2013 року Європейська комісія інвестувала понад 50 млн євро в боротьбу з поширенням африканської чуми свиней (АЧС - ред.). Про це заявив єврокомісар Вітяніс Андрюкайтіс на останньому засіданні Ради з питань сільського господарства ЄС, передає УНН з посиланням на міжрегіональну екологічну громадську організацію "Зелений фронт".