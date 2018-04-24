Єврокомісія інвестувала понад 50 млн євро в боротьбу з АЧС і більше не має наміру
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. З 2013 року Європейська комісія інвестувала понад 50 млн євро в боротьбу з поширенням африканської чуми свиней (АЧС - ред.). Про це заявив єврокомісар Вітяніс Андрюкайтіс на останньому засіданні Ради з питань сільського господарства ЄС, передає УНН з посиланням на міжрегіональну екологічну громадську організацію "Зелений фронт".
У зв'язку з цим, Єврокомісія відхилила вимоги Данії, Греції та Польщі, які просили збільшити фінансування на боротьбу з АЧС.
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Раніше Польща вимагала співфінансування будівництва декількох тисяч кілометрів захисних огороджень уздовж східного кордону з Україною і Білорусією, щоб зупинити міграцію кабанів - головних винуватців поширення вірусу. На сьогодні влада Польщі вважає, що будівництво паркану на східному кордоні ЄС мало величезне значення 2-2,5 роки тому, коли спалахів АЧС було мало.
"Зараз же, коли вірус вже в Центральній Польщі, варто як слід задуматися над доцільністю будівництва", - зазначає міністр навколишнього середовища Польщі Хенрік Ковальчик.
Як писав УНН, про наміри вирішувати проблему АЧС за допомогою заборів уздовж державних кордонів, крім Польщі, також заявили Угорщина, Данія та Чехія.
Відзначимо, що країни-сусіди вважають, що загроза АЧС виходить від нашої країни. В Україні тим часом, темпи поширення чуми не падають. Це вже призвело до збитків фермерів, подорожчання свинини і сала, а також до зростання імпорту свинини в Україну.
"Нідерландське сало вже витісняє українське", - заявив з цього приводу депутат Сергій Тригубенко.
Він також зазначив, що так багато свинини, як зараз, ми не імпортували протягом останніх 4 років.