Еврокомиссия инвестировала более 50 млн евро в борьбу с АЧС и больше не намерена
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. С 2013 года Европейская комиссия инвестировала более 50 млн евро в борьбу с распространением африканской чумы свиней (АЧС - ред.). Об этом заявил еврокомиссар Витянис Андрюкайтис на последнем заседании Совета по вопросам сельского хозяйства ЕС, передает УНН со ссылкой на межрегиональную экологическую общественную организацию "Зеленый фронт".
В связи с этим, Еврокомиссия отклонила требования Дании, Греции и Польши, которые просили увеличить финансирование на борьбу с АЧС.
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Ранее Польша требовала софинансирования строительства нескольких тысяч километров защитных ограждений вдоль восточной границы с Украиной и Белоруссией, чтобы остановить миграцию кабанов — главных виновников распространения вируса. На сегодня власти Польши считают, что строительство забора на восточной границе ЕС имело огромное значение 2-2,5 года назад, когда вспышек АЧС было мало.
“Сейчас же, когда вирус уже в Центральной Польше, стоит как следует задуматься над целесообразностью строительства”, — отмечает министр окружающей среды Польши Хенрик Ковальчик.
Как писал УНН, о намерениях решать проблему АЧС с помощью заборов вдоль государственных границ, помимо Польши, также заявили Венгрия, Дания и Чехия.
Отметим, что страны-соседи считают, что угроза АЧС исходит от нашей страны. В Украине тем временем, темпы распространения чумы не падает. Это уже привело к убыткам фермеров, подорожанию свинины и сала, а также к росту импорта свиного мяса в Украину.
“Нидерландское сало уже вытесняет украинское”, — заявил по этому поводу депутат Сергей Тригубенко.
Он также отметил, что так много свинины, как сейчас, мы не импортировали в течение последних 4 лет.