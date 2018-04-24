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Еврокомиссия инвестировала более 50 млн евро в борьбу с АЧС и больше не намерена

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. С 2013 года Европейская комиссия инвестировала более 50 млн евро в борьбу с распространением африканской чумы свиней (АЧС - ред.). Об этом заявил еврокомиссар Витянис Андрюкайтис на последнем заседании Совета по вопросам сельского хозяйства ЕС, передает УНН со ссылкой на межрегиональную экологическую общественную организацию "Зеленый фронт".

Еврокомиссия инвестировала более 50 млн евро в борьбу с АЧС и больше не намерена

В связи с этим, Еврокомиссия отклонила требования Дании, Греции и Польши, которые просили увеличить финансирование на борьбу с АЧС.

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Ранее Польша требовала софинансирования строительства нескольких тысяч километров защитных ограждений вдоль восточной границы с Украиной и Белоруссией, чтобы остановить миграцию кабанов — главных виновников распространения вируса. На сегодня власти Польши считают, что строительство забора на восточной границе ЕС имело огромное значение 2-2,5 года назад, когда вспышек АЧС было мало.

“Сейчас же, когда вирус уже в Центральной Польше, стоит как следует задуматься над целесообразностью строительства”, — отмечает министр окружающей среды Польши Хенрик Ковальчик.

Как писал УНН, о намерениях решать проблему АЧС с помощью заборов вдоль государственных границ, помимо Польши, также заявили Венгрия, Дания и Чехия.

Отметим, что страны-соседи считают, что угроза АЧС исходит от нашей страны. В Украине тем временем, темпы распространения чумы не падает. Это уже привело к убыткам фермеров, подорожанию свинины и сала, а также к росту импорта свиного мяса в Украину.

“Нидерландское сало уже вытесняет украинское”, — заявил по этому поводу депутат Сергей Тригубенко.

Он также отметил, что так много свинины, как сейчас, мы не импортировали в течение последних 4 лет.

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