Єврокомісія готова бути посередником між Україною та РФ у газовій суперечці

У зверненні Шефчовіча йдеться, що після звернення українського уряду в кінці тижня щодо становища української газової системи та імпорту газу з Росії, віце-президент Шефчович зв’язався з українським та російським урядами.

За минулі дні віце-президент Шефчовіч звернувся до прем’єр-міністра України Гройсмана, президента Нафтогазу Коболєва і міністра енергетики Росії Новака.

“В ході бесід була порушена заклопотаність України з приводу рівня тиску в газопостачанні з Росії, газу для транзиту до Європейського союзу, а також недавнього рішення Стокгольмського арбітражу,” — йдеться в заяві.

“Всі існуючі зобов’язання щодо постачання і транзиту газу до ЄС дотримуються”, — зазначено у заяві Єврокомісії.

Повідомляється, що “Нафтогаз” також поінформував Шефчовича про те, що ситуація в Україні знаходиться під контролем після прийняття спеціальних заходів. Водночас, російський міністр енергетики Олександр Новак дав запевнення в тому, що транзиту газу в країни-члени ЄС нічого не загрожує.

“Що стосується Стокгольмського арбітражу, то віце-президента Шефчовича поінформували, що "Газпром" має намір розірвати свої контракти з "Нафтогазом". Ця процедура може, однак, зайняти деякий час та не буде мати безпосередніх наслідків щодо постачання газу”

“У цьому контексті віце-президент Шефчович закликав обидві сторони знайти задовільне вирішення цього питання: “Європейська комісія готова брати участь і виступати посередником у тристоронньому процесі, який в минулому довів свою ефективність у подоланні розбіжностей між сторонами. Через складність і делікатність цього питання, ми будемо продовжувати вивчати можливості такого процесу в двосторонньому порядку.

Україна і Росія підтвердили свою готовність залишатися в тісному контакті з Європейською Комісією. Я буду уважно стежити за ситуацією, щоб переконатися, щоб була постійна гарантія транзиту російського газу через Україну в ЄС, оскільки це залишається нашим пріоритетом”, — наголошується у заяві.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж 28 лютого зобов'язав "Газпром" сплатити 2,56 млрд дол. за транзитним контрактом з "Нафтогазом України". Заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв заявив журналістам, що "Газпром" почав в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів на поставку і транзит газу з "Нафтогазом України".