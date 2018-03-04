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Еврокомиссия готова быть посредником между Украиной и РФ в газовом споре

Еврокомиссия готова быть посредником между Украиной и РФ в газовом споре

Киев  •  УНН

 • 13913 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Европейская Комиссия заявила о готовности участвовать и выступать посредником в процессе по урегулированию газовой ситуации между Украиной и Россией. Об этом говорится в заявлении вице-президента Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Мароша Шефчовича, опубликованной на сайте ЕК, передает УНН.

В обращении Шефчовича говорится, что после обращения украинского правительства в конце недели о положении украинской газовой системы и импорте газа из России, вице-президент Шефчович связался с украинцами и российским правительством.

За прошедшие дни вице-президент Шефчович обратился к премьер-министру Украины Гройсману, президента Нафтогаза Коболеву и министру энергетики России Новаку.

"В ходе бесед была нарушена озабоченность Украины по поводу уровня давления в газоснабжении из России, газа для транзита в Европейский союз, а также недавнего решения Стокгольмского арбитража", - говорится в заявлении.

"Все существующие обязательства по поставкам и транзиту газа в ЕС придерживаются", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Сообщается, что "Нафтогаз" также сообщил Шефчовичу о том, что ситуация в Украине находится под контролем после принятия специальных мер. В то же время, российский министр энергетики Александр Новак дал заверения в том, что транзиту газа в страны-члены ЕС ничего не угрожает.

"Что касается Стокгольмского арбитража, то вице-президенту Шефчовичу сообщили, что "Газпром" намерен разорвать свои контракты с "Нафтогазом". Эта процедура может, однако, занять некоторое время и не будет иметь непосредственных последствий по поставкам газа".

"В этом контексте вице-президент Шефчович призвал обе стороны найти удовлетворительное решение этого вопроса: "Европейская комиссия готова участвовать и выступать посредником в трехстороннем процессе, который в прошлом доказал свою эффективность в преодолении разногласий между сторонами. Из-за сложности и деликатности этого вопроса, мы будем продолжать изучать возможности такого процесса в двустороннем порядке.

Украина и Россия подтвердили свою готовность оставаться в тесном контакте с Европейской Комиссией. Я буду внимательно следить за ситуацией, чтобы убедиться, чтобы была постоянная гарантия транзита российского газа через Украину в ЕС, поскольку это остается нашим приоритетом", - отмечается в заявлении.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал "Газпром" выплатить 2,56 млрд долл. по транзитному контракту с "Нафтогазом Украины". Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил журналистам, что "Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов на поставке и транзиту газа с "Нафтогазом Украины".

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