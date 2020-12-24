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Єврокомісія: "антигенні" тести мають ключове значення для сповільнення пандемії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Антигенні тести дають швидкість, надійність та оперативну реакцію з ізоляції випадків COVID-19. Це має вирішальне значення для сповільнення поширення пандемії. Про це заявила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес, повідомляє УНН.

Єврокомісія: "антигенні" тести мають ключове значення для сповільнення пандемії

"Експрес-тести на антиген пропонують нам швидкість, надійність та оперативну реакцію для ізоляції випадків COVID. Це має вирішальне значення для сповільнення поширення пандемії. Тестування залишатиметься фундаментальним у найближчі місяці, навіть коли ми прагнемо розпочати впровадження наших вакцин у ЄС з 27 грудня. Нам потрібно паралельно нарощувати можливості тестування, щоб тримати вірус під контролем", - зазначила Кіріакідес.

Єврокомісар також повідомила, що для підтримки країн-членів ЄС у тестуванні закуплено понад 20 млн тестів на антиген.

Зазначимо, що у МОЗ оновили алгоритм тестування на COVID-19.

"Ми також додали скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, запроваджені в Україні швидкі тести "вже поїхали у регіони". Крім того, в Україні очікують ще 1,5 млн тестів на антиген.

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