Єврокомісія: "антигенні" тести мають ключове значення для сповільнення пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Антигенні тести дають швидкість, надійність та оперативну реакцію з ізоляції випадків COVID-19. Це має вирішальне значення для сповільнення поширення пандемії. Про це заявила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес, повідомляє УНН.
"Експрес-тести на антиген пропонують нам швидкість, надійність та оперативну реакцію для ізоляції випадків COVID. Це має вирішальне значення для сповільнення поширення пандемії. Тестування залишатиметься фундаментальним у найближчі місяці, навіть коли ми прагнемо розпочати впровадження наших вакцин у ЄС з 27 грудня. Нам потрібно паралельно нарощувати можливості тестування, щоб тримати вірус під контролем", - зазначила Кіріакідес.
Єврокомісар також повідомила, що для підтримки країн-членів ЄС у тестуванні закуплено понад 20 млн тестів на антиген.
Зазначимо, що у МОЗ оновили алгоритм тестування на COVID-19.
"Ми також додали скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, запроваджені в Україні швидкі тести "вже поїхали у регіони". Крім того, в Україні очікують ще 1,5 млн тестів на антиген.