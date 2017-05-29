Єврокомісар відвідає Україну 1-2 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Хан відвідає 1-2 червня Україну. Про це йдеться в повідомленні на Facebook представництва ЄС в Україні, передає УНН.
Так, зазначається, що Єврокомісар під час візиту відвідає Київ, Маріуполь та Дніпро.
Нагадаємо, 22 травня рішення про надання українцям права на безвізові поїздки до країн Євросоюзу опублікували в Офіційному журналі ЄС. Таким чином, українці зможуть їздити до країн ЄС без віз з 11 червня.
Також нагадаємо, Президент підписав указ щодо реалізації права українців на безвізові поїздки до ЄС.