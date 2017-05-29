Еврокомиссар посетит Украину 1-2 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Иоганнес Хан посетит 1-2 июня Украину. Об этом говорится в сообщении на Facebook представительства ЕС в Украине, передает УНН.
Так, отмечается, что Еврокомиссар во время визита посетит Киев, Мариуполь и Днепр.
Напомним, 22 мая решение о предоставлении Украинской права на безвизовые поездки в страны Евросоюз в опубликовали в Официальном журнале ЕС. Таким образом, украинцы смогут ездить в страны ЕС без виз с 11 июня.
Также напомним, Президент подписал указ по реализации права украинского на безвизовые поездки в ЕС.