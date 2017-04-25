Євроінтеграція залишиться головним пріоритетом офіційного Белграда

Так, 24 квітня, голова МЗС Республіки Сербія Івіца Дачич зустрівся з єврокомісаром з питань розширення Йоганесом Ганом.

Під час зустрічі І.Дачич запевнив представника офіційного Брюсселя в тому, що політика президента Александра Вучича буде продовжувати євроінтеграційний вектор розвитку.

Нагадаємо, що на посаду президента Республіки Сербія А. Вучич вступить 31 травня, його обрання супроводжувалось акціями протесту.