Євроінтеграція залишиться головним пріоритетом офіційного Белграда
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Голова МЗС Республіки Сербія Івіца Дачич запевнив офіційний Брюссель, що євроінтеграція залишатиметься головним пріоритетом офіційного Белграда і президентства Александра Вучича, повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Так, 24 квітня, голова МЗС Республіки Сербія Івіца Дачич зустрівся з єврокомісаром з питань розширення Йоганесом Ганом.
Під час зустрічі І.Дачич запевнив представника офіційного Брюсселя в тому, що політика президента Александра Вучича буде продовжувати євроінтеграційний вектор розвитку.
Нагадаємо, що на посаду президента Республіки Сербія А. Вучич вступить 31 травня, його обрання супроводжувалось акціями протесту.