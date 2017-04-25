Евроинтеграция останется главным приоритетом официального Белграда
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Глава МИД Республики Сербия Ивица Дачич заверил официальный Брюссель, что евроинтеграция будет оставаться главным приоритетом официального Белграда и президентства Александра Вучич, сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода .
24 апреля Глава МИД Республики Сербия Ивица Дачич встретился с еврокомиссаром по вопросам расширения Йоганесом Ганом. Во время встречи И. Дачич заверил представителя официального Брюсселя в том, что политика президента Александра Вучич будет продолжать евроинтеграционный вектор развития.
Напомним, что на пост президента Республики Сербия А.Вучич вступит 31 мая, его избрание сопровождалось акциями протеста.