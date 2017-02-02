Євродепутати закликали Ф.Могеріні вплинути на РФ задля припинення військових дій в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Євродепутати звернулися до верховного представника Європейського союзу у закордонних справах Федеріки Могеріні з проханням здійснити політичний тиск на Російську Федерацію задля припиненню вогню в Авдіївці. Про це йдеться на сторінці у Facebook Представництва України при Європейському Союзі, передає УНН.
“Необхідні рішучі дії для політичного тиску з боку Європейського Союзу для того, щоб негайно зупинити військові дії з боку Росії. Ми закликаємо не зволікати тому, що припинення вогню є частиною Мінських домовленостей і має повністю поважатися Росією”, — йдеться у зверненні.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.
З початку загострення в Авдіївці одна людина загинула та віьмох поранено.