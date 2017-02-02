Евродепутаты призвали Ф.Могерини повлиять на РФ для прекращения военных действий в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Евродепутаты обратились к верховному представителю Европейского союза по иностранным делам Ф.Могерини с просьбой осуществить политическое давление на Российскую Федерацию для прекращению огня в Авдеевке. Об этом говорится на странице в Facebook Представительства Украины при Европейском Союзе, передает УНН.
"Необходимы решительные действия для политического давления со стороны Европейского Союза для того, чтобы немедленно остановить военные действия со стороны России. Мы призываем не медлить потому, что прекращение огня является частью Минских договоренностей и должно полностью уважаться Россией ", - говорится в обращении.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Российская сторона в СЦКК 1 февраля предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке. После этого бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке, однако електромонтажерив обстреляли.
С начала обострения в Авдеевке один человек погиб и восемь ранены.