Євродепутати обрали 14 віце-президентів ЄП
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Євродепутати у середу обрали 14 заступників президента Європейського парламенту з два раунди голосування, передає УНН з посиланням на прес-службу євроінституції.
"Після виборів президента депутати Європарламенту обрали 14 заступників голови за два раунди голосування у середу. Для того, щоб бути обраними, кандидатам необхідно було отримати абсолютну більшість дійсних голосів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, нові заступники голови ЄП - з шести різних політичних груп. Десять з них обрали у першщому раунді голосування, ще чотирьох - у другому.
П'ять квесторів ЄП буде обрано в середу під час голосування, яке розпочнеться о 16:30 за місцевим часом (17:30 за Києвом).
Нагадаємо, А.Таяні обрали новим головою Європарламенту, отримавши 351 голос і перемігши у Джанні Піттелли, у якого було 282 голосів.