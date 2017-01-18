Евродепутаты выбрали 14 вице-президентов ЕП
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Евродепутаты в среду избрали 14 заместителей президента Европейского парламента за два раунда голосования, передает УНН со ссылкой на пресс-службу евроинституции.
"После выборов президента депутаты Европарламента избрали 14 заместителей главы в два раунда голосования в среду. Для того, чтобы быть избранными, кандидатам необходимо было получить абсолютное большинство действительных голосов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, новые заместители главы ЕП - из шести различных политических групп. Десять из них выбрали в первом раунде голосования, еще четверо - во втором.
Пять квесторов ЕП изберут в среду во время голосования, которое начнется в 16:30 по местному времени (17:30 по Киеву).
Напомним, А.Таяни избрали новым главой Европарламента, получив 351 голос и победив Джанни Питтеллу, у которого было 282 голоса.