Євродепутати наполягають на продовженні санкцій проти Росії

У прийнятій резолюції, яка була підготовлена головою комітету у закордонних справах Ельмаром Броком, йдеться про те, що країни ЄС оточені “дугою нестабільності”, що тягнеться від агресивної Росії до воєн на Близькому Сході і в Північній Африці.

У резолюції підкреслюється, що "оскільки структура безпеки в Європі була серйозно пошкоджена в результаті військового втручання Росії в Криму і на сході України, є необхідність визначити "більш реалістичну стратегію відносин ЄС з Росією".

Євродепутати пропонують вкладати більше зусиль в діалог з Росією, і в той же час зберігаючи дипломатичний, політичний та економічний тиск на російський уряд, щоб покласти край агресії РФ.

"Санкції виявилися ефективним інструментом стримування подальшої агресії Росії в Україні", - заявили євродепутати.

Крім того, депутати Європарламенту закликали ЄС залишити відкритою можливість введення додаткових санкцій, якщо Росія буде продовжувати порушувати норми міжнародного права.

Як повідомляв УНН, Японія підтвердила свою позицію щодо продовження санкцій стосовно Росії через агресію проти України.