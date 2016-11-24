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Евродепутаты настаивают на продлении санкций против России

Киев • УНН

 • 7949 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Депутаты комитета по иностранным делам Европарламента, в принятой резолюции от 24 ноября, заявили о необходимости единения стран Евросоюза в достижении общих внешнеполитических целей сообщества, а также о необходимости разработки совместной "реалистической стратегии" по Российской Федерации, включая и продление санкций против РФ, передает УНН.

Евродепутаты настаивают на продлении санкций против России

В принятой резолюции, которая была подготовлена главой комитета по иностранным делам Эльмаром Броком, говорится, что страны ЕС окружены "дугой нестабильности", простирающейся от агрессивной России до войн на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В резолюции подчеркивается, что "поскольку структура безопасности в Европе была серьезно повреждена в результате военного вмешательства России в Крыму и на востоке Украины, есть необходимость определить "более реалистичную стратегию отношений ЕС с Россией".

Евродепутаты предлагают вкладывать больше усилий в диалог с Россией, и в то же время сохраняя дипломатическое, политическое и экономическое давление на российское правительство, чтобы положить конец агрессии РФ.

"Санкции оказались эффективным инструментом сдерживания дальнейшей агрессии России в Украине", - заявили евродепутаты.

Кроме того, депутаты Европарламента призвали ЕС оставить открытой возможность введения дополнительных санкций, если Россия будет продолжать нарушать нормы международного права.

Как сообщал УНН, Япония подтвердила свою позицию относительно продления санкций в отношении России из-за агрессии против Украины.

Украинские Национальные Новости

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