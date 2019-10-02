"Євробляхери" очікують на зустріч з Прем’єр-міністром
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Автомобілісти, які зібралися на акцію "За доступне розмитнення" під стінами Верховної Ради, очікують на зустріч з Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку у Facebook спільноти "Авто Євро Сила".
"Маємо новини від уряду. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вийде зі зверненням, щодо особистого контролю в найкоротші терміни вирішити питання доступного розмитнення, чекаємо приблизно до 13:00, коли Прем'єр буде мати змогу поспілкуватися", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні зранку автомобілісти почали збиратися на акцію "За доступне розмитнення" під стінами Верховної Ради.