"Евробляхеры" ожидают встречи с Премьер-министром
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Автомобилисты, которые собрались на акцию "За доступную растаможку" под стенами Верховной Рады, ожидают встречи с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook сообщества "Авто Евро Сила".
"Есть новости от правительства. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выйдет с обращением, по поводу личного контроля в кратчайшие сроки решить вопрос доступной растаможки, ждем примерно до 13:00, когда Премьер будет иметь возможность пообщаться", - говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня утром автомобилисты начали собираться на акцию "За доступную растаможку" под стенами Верховной Рады.