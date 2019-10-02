"Евробляхеры" ожидают встречи с Премьер-министром

"Есть новости от правительства. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выйдет с обращением, по поводу личного контроля в кратчайшие сроки решить вопрос доступной растаможки, ждем примерно до 13:00, когда Премьер будет иметь возможность пообщаться", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня утром автомобилисты начали собираться на акцию "За доступную растаможку" под стенами Верховной Рады.