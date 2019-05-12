Євробачення в Ізраїлі буде охороняти 20 тисяч поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Ізраїль увів небачені заходи безпеки на період проведення Євробачення. Протягом тижня в Тель-Авіві курсуватимуть двадцять тисяч поліцейських. Про це повідомляє УНН з посиланням на 9tv.
На територію, де пройдуть заходи "Євробачення", не можна буде проходити зі зброєю і проїжджати на велосипедах з електричним мотором. Також під заборону підпаде використання портативних літальних пристроїв.
Заходи безпеки, які прийме протягом тиждня Армія оборони Ізраїлю, теж відносяться до безпрецедентних.
За відомостями оборонних оглядачів, до розподільчого забору з Газою буде перекинуто посилений контингент. По всьому периметру кордону будуть розставлені снайпери.
Нагадаємо, два півфінали Євробачення-2019 пройдуть у Виставковому центрі Тель-Авіва 14 і 16 травня, фінал конкурсу відбудеться там же 18 травня.
Як повідомляв УНН, на Євробачення в Ізраїль приїде в рази менша кількість шанувальників, ніж зазвичай.