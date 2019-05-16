Євробачення-2019: представники Ісландії вказують, що їхня пісня спрямована проти влади Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Один з претендентів на перемогу в “Євробаченні” — ісландський гурт Hatari (в перекладі з ісландської — “ненависник”). Її учасники заявили, що їхня пісня Hatrið Mun Sigra (“Ненависть запанує”) спрямована проти ізраїльської влади, передає УНН з посиланням на місцеві медіа.
Музиканти називають себе антикапіталістів і викликають прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаніягу на поєдинок в ісландському національному стилі гліму (давньоскандинавська боротьба, національний спорт в Ісландії — ред.) в центрі Тель-Авіва.
Барабанщик Ейнар Стефансон — син посла Ісландії в Лондоні (його батько входив до комітету з переговорів, коли Ісландія подала заяву на вступ до Євросоюзу), Клеменс Ханніган — син колишнього глави відділу торгівлі в міністерстві закордонних справ Ніколаса Ханнігана, батько соліста Маттіаса Харальдсона — власник юридичної компанії.
Ізраїльські активісти закликали не пускати гурт на конкурс через різкі заяви музикантів, але вони все ж виступили 14 травня в півфіналі — і набрали достатню кількість голосів, щоб пройти далі.
Виступ Ісландії під час першого півфіналу Євробачення-2019 у Тель-Авіві: