Євробачення-2019: представники Ісландії вказують, що їхня пісня спрямована проти влади Ізраїлю

КИЇВ. 16 травня. УНН. Один з претендентів на перемогу в “Євробаченні” — ісландський гурт Hatari (в перекладі з ісландської — “ненависник”). Її учасники заявили, що їхня пісня Hatrið Mun Sigra (“Ненависть запанує”) спрямована проти ізраїльської влади, передає УНН з посиланням на місцеві медіа.