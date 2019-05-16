Евровидение-2019: представители Исландии указывают, что их песня направлена против власти Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Один из претендентов на победу в “Евровидении” — исландская группа Hatari (в переводе с исландского — “ненавистник”). Ее участники заявили, что их песня Hatrið Mun Sigra (“Ненависть восторжествует”) направлена против израильских властей, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.
Музыканты называют себя антикапиталистами и вызывают премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу на поединок в исландском национальном стиле глима (древнескандинавская борьба, национальный спорт в Исландии — ред.) в центре Тель-Авива.
Барабанщик Эйнар Стефансон — сын посла Исландии в Лондоне (его отец входил в комитет по переговорам, когда Исландия подала заявление на вступление в Евросоюз), Клеменс Ханниган — сын бывшего главы отдела торговли в министерстве иностранных дел Николаса Ханнигана, отец солиста Маттиаса Харальдсона — владелец юридической компании.
Израильские активисты призывали не пускать группу на конкурс из-за резких заявлений музыкантов, но они все же выступили 14 мая в полуфинале — и набрали достаточное количество голосов, чтобы пройти дальше.
Выступление Исландии во время первого полуфинала Евровидения-2019 в Тель-Авиве: