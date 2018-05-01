Євробачення-2018: Melovin вирушив у Португалію
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Представник від України на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення Melovin вирушив до Португалії, передає УНН з посиланням офіційну сторінку співака у Facebook.
Фанати співака приїхали в аеропорт, аби побажати Melovin успіхів на конкурсі.
"Удачі! Все нам по плечу!" - такі коментарі користувачі залишають на сторінці музиканта.
Нагадаємо, раніше букмекери спрогнозували перемогу на цьогорічному конкурсі представниці Ізраїлю, Mеlovin, який у цьому році буде представляти Україну опинився на 22 місці.
Як повідомляв УНН, 63-й музичний конкурс "Євробачення" в 2018 році пройде в Лісабоні. Португалія прийме конкурс завдяки перемозі Сальвадора Собрала в Києві (Україна) - на конкурсі він виконав проникливу джазову композицію "Amar pelos dois" і вперше вивів свою країну в лідери "Євробачення".
Так перший півфінал відбудеться 8 травня, другий - 10 травня, фінал - 12 травня.