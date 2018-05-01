Евровидение-2018: Melovin отправился в Португалию
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Представитель от Украины на песенном конкурсе Евровидение Melovin отправился в Португалию, передает УНН со ссылкой официальную страницу певца в Facebook.
Фанаты певца приехали в аэропорт, чтобы пожелать Melovin успехов на конкурсе.
"Удачи! Все нам по плечу!" - такие комментарии пользователи оставляют на странице музыканта.
Напомним, ранее букмекеры спрогнозировали победу на конкурсе представительнице Израиля, Mеlovin, который в этом году будет представлять Украину, оказался на 22 месте.
Как сообщал УНН, 63-й музыкальный конкурс "Евровидение" в 2018 году пройдет в Лиссабоне. Португалия примет конкурс благодаря победе Сальвадора Собрала в Киеве (Украина) - на конкурсе он исполнил проникновенную джазовую композицию "Amar pelos dois" и впервые вывел свою страну в лидеры "Евровидения".
Так первый полуфинал состоится 8 мая, второй - 10 мая, финал - 12 мая.