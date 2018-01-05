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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 23087 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Євро у обмінниках подорожчав до 34 грн

Київ • УНН

 • 10693 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Станом на 5 січня 2018 року євро в українських обмінниках продається по 34,1 грн/євро, передає УНН з посиланням на Курс Денег.

Євро у обмінниках подорожчав до 34 грн

Зокрема, згідно з даними сайту основні курси валют в обмінниках на 5 січня встановлені на рівні:

  • 28,252 грн за долар;
  • 34,092 грн за євро;
  • 0,496 грн за російський рубль;
  • 38,403 грн за фунт стерлінгів.

Зазначимо, порівняно з минулим днем, готівковий курс усіх валют у порівнянні з гривнею зріс. Зокрема євро подорожчав майже на 24 копійки.

Нагадаємо, за прогнозами експертів, наприкінці наступного року курс долара в Україні виросте до 31-32 грн за долар.

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