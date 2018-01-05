Евро в обменниках вырос до 34 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. По состоянию на 5 января 2018 года евро в украинских обменниках продается по 34,1 грн/евро, передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
В частности, согласно данным сайта, основные курсы валют в обменниках на 5 января установлены на уровне:
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- 28,252 грн за доллар;
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- 34,092 грн за евро;
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- 0,496 грн за российский рубль;
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- 38,403 грн за фунт стерлингов.
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Отметим, по сравнению с прошлым днем, наличный курс всех валют по сравнению с гривной увеличился. В частности евро подорожал почти на 24 копейки.
Напомним, по прогнозам экспертов, в конце следующего года курс доллара в Украине вырастет до 31-32 грн за доллар.