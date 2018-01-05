Евро в обменниках вырос до 34 грн

В частности, согласно данным сайта, основные курсы валют в обменниках на 5 января установлены на уровне:



28,252 грн за доллар;



34,092 грн за евро;



0,496 грн за российский рубль;



38,403 грн за фунт стерлингов.



Отметим, по сравнению с прошлым днем, наличный курс всех валют по сравнению с гривной увеличился. В частности евро подорожал почти на 24 копейки.

Напомним, по прогнозам экспертов, в конце следующего года курс доллара в Украине вырастет до 31-32 грн за доллар.