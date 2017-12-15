Євро продовжило зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Курс євро відносно гривні в обмінниках України продовжує зростати, повідомляє УНН.
Так, якщо в обід середній курс продажу євро становив 33,049 грн, то станом на 16 годину, спеціалізований портал Курс Грошей повідомляє про 33,081 грн за євро. Продаж зріс до 32,27 грн.
Комерційний курс євро зріс до рівня 32,93 грн.
Курс НБУ встановлений на рівні 32,46 грн за євро.
Як повідомляв УНН, 15 грудня офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,41 грн/доларів.