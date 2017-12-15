Евро продолжил рост

Так, если в обед средний курс продажи евро составил 33,049 грн, то по состоянию на 16 часов, специализированный портал Курс Денег сообщает о 33,081 грн за евро. Продажа выросла до 32,27 грн.

Коммерческий курс евро вырос до уровня 32,93 грн.

Курс НБУ установлен на уровне 32,46 грн за евро.

Как сообщал УНН 15 декабря официальный курс гривны установлен на уровне 27,41 грн/долларов.