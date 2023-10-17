Євро-2024: збірна України оприлюднила заявку на матч відбору проти Мальти
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Українська збірна з футболу оприлюднила заявку на матч проти Мальти у відборі на чемпіонат Європи - 2024. Про це УНН повідомляє з посиланням на Українську асоціацію футболу.
Деталі
Сьогодні в місті Та-Калі на Національному стадіоні збірна України проведе матч відбору Євро-2024 у групі С проти команди Мальти (початок - о 21:45 за київським часом).
До заявки збірної України увійшли такі футболісти:
1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Сергій Сидорчук, 6. Єгор Назарина, 7. Георгій Судаков, 8. Олександр Піхальонок, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Назарій Русин, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.
Із тих футболістів, які зараз перебувають у таборі збірної України, до заявки не потрапив Тарас Степаненко.
Сьогоднішній матч збірна України проведе в синьому комплекті форми. Мальтійська команда зіграє в червоному.
Доповнення
Сьогоднішня зустріч збірних Мальти та України стане лише третім матчем між цими суперниками в історії.
Сьогодні в нашій групі С відбудеться ще один поєдинок - у Лондоні на «Вемблі» Англія прийматиме Італію (початок зустрічі - о 21:45 за київським часом).