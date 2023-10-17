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Евро-2024: сборная Украины обнародовала заявку на матч отбора против Мальты

Киев • УНН

 • 326452 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Украинская сборная по футболу обнародовала заявку на матч против Мальты в отборе на чемпионат Европы - 2024. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Евро-2024: сборная Украины обнародовала заявку на матч отбора против Мальты

Детали

Сегодня в городе Та-Кали на Национальном стадионе сборная Украины проведет матч отбора Евро-2024 в группе С против команды Мальты (начало - в 21:45 по киевскому времени).

В заявку сборной Украины вошли следующие футболисты:

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 5. Сергей Сидорчук, 6. Егор Назарина, 7. Георгий Судаков, 8. Александр Пихаленок, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Назарий Русин, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попал Тарас Степаненко.

Сегодняшний матч сборная Украины проведет в синем комплекте формы. Мальтийская команда сыграет в красном.

Дополнение

Сегодняшняя встреча сборных Мальты и Украины станет лишь третьим матчем между этими соперниками в истории.

Сегодня в нашей группе С состоится еще один поединок - в Лондоне на «Уэмбли» Англия будет принимать Италию (начало встречи - в 21:45 по киевскому времени).

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