Євро-2020: збірна України не зіграє в Петербурзі, якщо потрапить у груповий етап
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Збірна України не зможе зіграти на стадіоні в Санкт-Петербурзі на груповому етапі чемпіонату Європи з футболу 2020 року в разі виходу до фінальної частини турніру. Про це повідомляє пресслужба Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), пише УНН.
Згідно з регламентом жеребкування фінальної частини першості Європи 2020 року, збірні Росії та України не зможуть зустрітися на груповому етапі, через що збірна України не зможе потрапити в групу B, три гри якої відбудуться в Санкт-Петербурзі. При цьому українська команда може зіграти в Санкт-Петербурзі в матчі 1/4 фіналу.
Збірна Росії, в разі потрапляння в основну стадію першості Європи, зіграє в групі B, матчі якої пройдуть в Санкт-Петербурзі і Копенгагені.
Крім збірних Росії та України, при жеребкуванні в разі виходу на турнір будуть розведені по різних групах команди Вірменії та Азербайджану, а також Іспанії та Гібралтару. Збірна Косово не зможе зіграти з сербами або боснійцями.
Як передає УНН, Шевченко назвав заявку збірної України на найближчі матчі відбору на Євро-2020.