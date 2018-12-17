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Євген Мураєв заявив, що готовий боротися за президентське крісло

Київ • УНН

 • 7425 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Народний депутат України, голова партії "НАШІ" Євген Мураєв оголосив про свою участь в президентських виборах. Таку заяву політик зробив в ефірі телеканалу "НАШ", а пізніше підтвердив на своїй особистій сторінці в Facebook, передає УНН.

Євген Мураєв заявив, що готовий боротися за президентське крісло

"Рішення ще має підтвердити з'їзд, але я розумію, що йти на президентські вибори повинен. Ми з вами не раз і не два говорили про те, що майбутній політичний рік критичний, в ньому знаходяться точки перелому. Якщо баланс відновити не вийде, якщо при владі ще на п'ять років залишаться ті, хто зараз, ми втратимо свою державу ", - підкреслив він.

За словами Мураєва, вибори президента при тиску системи і викреслених з політичного процесу мільйонах виборців не дозволяють кандидатам від опозиції конкурувати на рівних. Однак в умовах інформаційної блокади це можливість "донести людям інша думка, інший проект України, переконати їх сумніватися, думати, ставити запитання".

При цьому він зазначив, що його власна політична діяльність і робота партії "НАШІ" спрямовані на те, щоб тим, щоб розуміння майбутнього, політичних бажань в українському суспільстві було загальним. "Щоб воно стояло на цифрах, фактах і розумінні вигоди - своєї і державної", - говорить політик.

"Упевнений, ми всі досхочу наїлися лозунгів, які придумують штабні технологи для застебнутих на всі гудзики злодійкуватих вождів. Ми боремося за своє, за наше. За Батьківщину. Тому зробимо все, що від нас залежить. І я сам - в першу чергу. Тому так, я йду в президенти ", - заявив Євген Мураєв.

Раніше в інтерв'ю він відповідав на питання про перші п'ять кроків на посаді президента.

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