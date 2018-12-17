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Евгений Мураев заявил, что готов бороться за президентское кресло

Киев • УНН

 • 7425 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Народный депутат Украины, глава партии “НАШИ” Евгений Мураев объявил о своем участии в президентских выборах. Такое заявление политик сделал в эфире телеканала “НАШ”, а позже подтвердил на своей личной странице в Facebook, передает УНН.

Евгений Мураев заявил, что готов бороться за президентское кресло

“Решение еще должен подтвердить съезд, но я понимаю, что идти на президентские выборы должен. Мы с вами не раз и не два говорили о том, что будущий политический год критический, в нем находятся точки перелома. Если баланс восстановить не получится, если у власти еще на пять лет останутся те, кто сейчас, мы потеряем своё государство”, — подчеркнул он.

По словам Мураева, выборы президента при давлении системы и вычеркнутых из политического процесса миллионах избирателей не позволяют кандидатам от оппозиции конкурировать на равных. Однако в условиях информационной блокады это возможность “донести людям другое мнение, другой проект Украины, убедить их сомневаться, думать, задавать вопросы”.

При этом он отметил, что его собственная политическая деятельность и работа партии “НАШИ” направлены на то, чтобы тем, чтобы понимание будущего, политических желаний в украинском обществе было общим. “Чтобы оно стояло на цифрах, фактах и понимании выгоды — своей и государственной”, — говорит политик.

“Уверен, мы все досыта наелись лозунгов, которые придумывают штабные технологи для застегнутых на все пуговицы вороватых вождей. Мы сражаемся за своё, за наше. За Родину. Поэтому сделаем всё, что от нас зависит. И я сам — в первую очередь. Поэтому да, я иду в президенты”, — заявил Евгений Мураев.

Ранее в интервью он отвечал на вопрос о первых пяти шагах на посту президента.

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