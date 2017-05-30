ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити компенсації за порушення на виборах 2011 року

КИЇВ. 30 травня. УНН. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав порушення статті про "право на вільні вибори" Європейської конвенції з прав людини у справі групи росіян, які оскаржували результати виборів на кількох дільницях у 2011 році, передає УНН з посиланням на РІА Новости.