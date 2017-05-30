ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити компенсації за порушення на виборах 2011 року
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав порушення статті про "право на вільні вибори" Європейської конвенції з прав людини у справі групи росіян, які оскаржували результати виборів на кількох дільницях у 2011 році, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
Скаргу до ЄСПЛ подали 11 росіян з Санкт-Петербурга, які брали участь у виборах в якості членів виборчих комісій, спостерігачів та кандидатів від партії "Справедлива Росія", двоє з них пізніше відкликали заяви.
Позивачі стверджували, що при підрахунку голосів на сотні виборчих дільниць проводилися "різні види маніпуляцій", зокрема, підміна протоколів на користь партії "Єдина Росія". За даними суду, всі спроби позивачів добитися перегляду результатів в Росії були безуспішними.
Розглянувши докази позивачів, суд постановив, що в справі мало місце порушення третьої статті першого протоколу конвенції про "право на вільні вибори" в зв'язку з тим, що росіянам було відмовлено в "ефективному розгляді їх скарг про серйозні порушення в процедурі, по якій відбувався перерахунок голосів".
"Суд, зокрема, дійшов висновку, що позивачі подали небезпідставну скаргу з приводу того, що принцип об'єктивності був порушений на виборах в Законодавчі збори Санкт-Петербурга і в Державну думу на низці дільниць в ході процедури проведення перерахунку голосів", - йдеться в рішенні суду, розміщеному на сайті суду.
За даними суду, цей висновок стосується перерахунку понад 50 тисяч поданих голосів.
ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити чотирьом заявникам скарги по сім з половиною тисяч євро за моральний збиток, інші позивачі не просили про компенсацію.
Крім цього, суд ухвалив виплатити заявникам вісім тисяч доларів для компенсації судових та інших витрат.
Як повідомляв УНН, ЄСПЛ зобов'язав РФ виплатити групі росіян понад 180 тис. євро