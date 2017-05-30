ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации за нарушения на выборах 2011 года
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение статьи о "праве на свободные выборы" Европейской конвенции по правам человека по делу группы россиян, которые оспаривали результаты выборов на нескольких участках в 2011 году, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Жалобу в ЕСПЧ подали 11 россиян из Санкт-Петербурга, принимавших участие в выборах в качестве членов избирательных комиссий, наблюдателей и кандидатов от партии "Справедливая Россия", двое из них позже отозвали заявления.
Истцы утверждали, что при подсчете голосов на сотни избирательных участков проводились "различные виды манипуляций", в частности, подмена протоколов в пользу партии "Единая Россия". По данным суда, все попытки истцов добиться пересмотра результатов в России были безуспешными.
Рассмотрев доводы истцов, суд постановил, что в деле имело место нарушение третьей статьи первого протокола конвенции о "праве на свободные выборы" в связи с тем, что россиянам было отказано в "эффективном рассмотрении их жалоб о серьезных нарушениях в процедуре, по которой происходил пересчет голосов".
"Суд, в частности, пришел к выводу, что истцы подали небезосновательную жалобу по поводу того, что принцип объективности был нарушен на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и в Государственную думу на ряде участков в ходе процедуры проведения пересчета голосов", - говорится в решении суда, размещенном на сайте суда.
По данным суда, этот вывод касается пересчета более 50 000 поданных голосов.
ЕСПЧ обязал Россию выплатить четырем заявителям жалобы по семь с половиной тысяч евро за моральный ущерб, другие истцы не просили о компенсации.
Кроме этого, суд постановил выплатить заявителям восемь тысяч долларов для компенсации расходов и издержек.
Как сообщал УНН, ЕСПЧ обязал РФ выплатить группе россиян более 180 тыс.евро