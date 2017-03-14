ЄСПЛ визнав порушення Росією прав екс-глави “Меморіалу” О.Орлова

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Київ • УНН

 • 9366 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Європейський суд з прав людини визнав порушення російською владою прав колишнього голови ради правозахисного центру “Меморіал” Олега Орлова і ще трьох російських позивачів у 2007 році, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Згідно із постановою суду, щодо позивачів Росія порушила положення Європейської конвенції з прав людини про заборону тортур, право на свободу та особисту недоторканність, право на ефективний засіб правового захисту і право на мирне користування своїм майном.

Суд вирішив, що російська влада повинна виплатити чотирьом позивачам компенсацію у сумі 25,5 тисячі євро та відшкодувати судові витрати.

Нагадаємо, Олег Орлов, а також члени знімальної групи телекомпанії “Рен ТВ” Артем Висоцький, Станіслав Горячкин і Карен Сахін в 2007 році в Інгушетії готувалися знімати репортажі про місцеві протести проти зловживань російських служб безпеки. Усі четверо були викрадені з готелю в Назрані і вивезені в сільську місцевість, при цьому у них відібрали телевізійну апаратуру та інші речі. Викрадені особи піддалися побиттю, крім того, їм погрожували фізичною розправою в разі їх повернення в Інгушетію.

Пізніше у цій справі було розпочато розслідування, проте воно було остаточно припинено в травні 2011 року. Однак справа не закрита.

Як повідомляв УНН, у грудні 2017 року в Росії оштрафували міжнародне правозахисне товариство “Меморіал” на 300 тисяч рублів за відмову добровільно реєструватися як іноземний агент.

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