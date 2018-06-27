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ЄСПЛ об’єднав позови проти РФ по Донбасу і Криму у дві великі справи

ЄСПЛ об’єднав позови проти РФ по Донбасу і Криму у дві великі справи

Київ • УНН

 • 17303 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Європейський суд з прав людини об’єднав чотири міждержавні заяви України проти Російської Федерації щодо Донбасу та Криму у дві великі справи. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра юстиції – Уповноважений у справах ЄСПЛ Івана Ліщина, передає УНН.

“Сьогодні ЄСПЛ погодився з нашим клопотанням і об’єднав провадження по міждержавним заявам стосовно порушеннь ЄКПЛ (Європейська конвенція з прав людини — ред.) Росією в два великих провадження: щодо Криму та Донбасу. Отже замість п’яти справ Україна проти РФ залишилось три (заява щодо вивозу дітей з Донбасу в РФ залишилась в самостійному провадженні”, — написав він.

Ліщина додав, що на це рішення українська сторона чекала з жовтня 2016 року.

Як повідомляв УНН, Велика палата Європейського суду з прав людини призначила засідання за скаргами України проти Російської Федерації.

Українські Національні Новини

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