ЄС зробив заяву щодо справи Скрипаля

КИЇВ. 19 березня. УНН. Європейський Союз в заяві у зв'язку з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля закликав Росію терміново зайнятися питаннями, порушеними Великою Британією і міжнародним співтовариством, і забезпечити негайне, повне розкриття Організації з заборони хімічної зброї своєї програми "Новачок". Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Ради ЄС, передає УНН.