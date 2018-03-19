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ЄС зробив заяву щодо справи Скрипаля

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Європейський Союз в заяві у зв'язку з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля закликав Росію терміново зайнятися питаннями, порушеними Великою Британією і міжнародним співтовариством, і забезпечити негайне, повне розкриття Організації з заборони хімічної зброї своєї програми "Новачок". Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Ради ЄС, передає УНН.

"Європейський Союз рішуче засуджує напад, скоєний проти Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері 4 березня, в результаті якого також опинився у важкому стані поліцейський. Ці нерозумні й незаконні дії загрожували життю багатьох громадян. Європейський Союз вкрай серйозно ставиться до оцінки уряду Великої Британії, що досить ймовірно, що Російська Федерація несе за це відповідальність", - йдеться в заяві.

Зазначено, що ЄС "в шоці від наступального використання будь-якого нервово-паралітичної речовини військового класу, типу, який розробляється Росією, вперше на європейській землі за більш ніж 70 років". "Використання будь-якого хімічної зброї будь-якою особою абсолютно неприйнятно і становить загрозу безпеці для всіх нас. Будь-яке таке використання є явним порушенням Конвенції з хімічної зброї, порушенням міжнародного права і підриває міжнародний порядок", - додали в ЄС.

"ЄС вітає зобов'язання Великої Британії тісно співпрацювати з ОЗХЗ щодо розслідування цього нападу. ЄС закликає Росію терміново зайнятися питаннями, порушеним Великою Британією і міжнародним співтовариством, і забезпечити негайне, повне розкриття ОЗХЗ своєї програми "Новачок", - сказано в заяві.

ЄС висловив свою беззастережну солідарність з Великою Британією та її підтримку, в тому числі зусилля Великої Британії щодо притягнення винних у цьому злочині до відповідальності. ЄС буде зосереджений на цьому питанні і його наслідках, додали в євроінституції.

Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломати.

У відповідь РФ оголосила персонами нон-грата і зажадала покинути Росію в тижневий термін 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії.

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