ЕС сделал заявление по делу Скрипаля

КИЕВ. 19 марта. УНН. Европейский Союз в заявлении в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля призвал Россию срочно заняться вопросами, поднятыми Великобританией и международным сообществом, и обеспечить незамедлительное, полное раскрытие Организации по запрещению химического оружия своей программы "Новичок". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте совета ЕС, передает УНН.