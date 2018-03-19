ЕС сделал заявление по делу Скрипаля
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Европейский Союз в заявлении в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля призвал Россию срочно заняться вопросами, поднятыми Великобританией и международным сообществом, и обеспечить незамедлительное, полное раскрытие Организации по запрещению химического оружия своей программы "Новичок". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте совета ЕС, передает УНН.
"Европейский Союз решительно осуждает нападение, совершенное против Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери 4 марта, в результате которого также оказался в тяжелом состоянии полицейский. Эти безрассудные и незаконные действия угрожали жизни многих граждан. Европейский Союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, что весьма вероятно, что Российская Федерация несет за это ответственность", - говорится в заявлении.
Указано, что ЕС "в шоке от наступательного использования любого нервно-паралитического вещества военного класса, типа, который разрабатывается Россией, впервые на европейской земле за более чем 70 лет". "Использование любого химического оружия любым лицом абсолютно неприемлемо и представляет угрозу безопасности для всех нас. Любое такое использование является явным нарушением Конвенции по химическому оружию, нарушением международного права и подрывает международный порядок", - добавили в ЕС.
"ЕС приветствует обязательство Великобритании тесно сотрудничать с ОЗХО относительно расследования этого нападения. ЕС призывает Россию срочно заняться вопросами, поднятыми Великобританией и международным сообществом, и обеспечить незамедлительное, полное раскрытие ОЗХО своей программы "Новичок", - сказано в заявлении.
ЕС выразил свою безоговорочную солидарность с Великобританией и ее поддержку, в том числе усилия Великобритании по привлечению виновных в этом преступлении к ответственности. ЕС будет сосредоточен на этом вопросе и его последствиях, добавили в евроинституции.
Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломата.
В ответ РФ объявила персонами нон-грата и потребовало покинуть Россию в недельный срок 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании.