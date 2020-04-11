ЄС зробив нову заяву щодо окупованого РФ Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Європейський союз зробив нову заяву щодо окупованого РФ Криму та щодо планів Москви стосовно призову на служб у ЗС РФ кримчан, пише УНН з посиланням на заяву Європейської служби зовнішніх дій, однієї зі структур ЄС.
Щодо призову до лав російської армії жителів окупованого півострова у документі вказано, що: “РФ здійснює призов до ЗС РФ мешканців незаконно анексованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Це є порушенням міжнародного гуманітарного права”.
Також нагадують, що Російська Федерація, за нормами міжнародного гуманітарного права, має забезпечити дотримання прав людини на території окупованої української АР Крим.
“ЄС не визнає і ніколи не визнає незаконну анексію АРК та міста Севастополя. Європейський Союз продовжує очікувати від Росії припинення усіх порушень міжнародного гуманітарного права на Кримському півострові. ЄС залишається непохитним у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, — йдеться у заяві.
Додамо, що у березні в ЄС зробили, ймовірно, найдовшу заяву щодо Криму з моменту його анексії.